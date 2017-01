Adebayor blijft altijd bescheiden: "Ik ben in een huis geboren waar geen licht of toilet was"

Door: redactie

Hoewel Emmanuel Adebayor zonder club zit, is hij aanvoerder van Togo op de Afrika Cup. Eens speelde hij op de velden van Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur en Real Madrid. Nu voetbalt de 32-jarige spits alleen voor zijn plezier: op straat met vrienden.

Op het strand van Totsi, in de buurt van hoofdstad Lomé, voetbalt Adebayor sinds enkele maanden in een vriendenploegje. Iedereen is er welkom om mee te spelen. De Togolees deelde op het strand shirtjes uit van zijn voormalige ploegen Crystal Palace, Tottenham Hotspur en Real Madrid. Normaliter spelen ze elke dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagavond. Maar als vrienden, sommigen hebben voor de nationale ploeg van Togo gespeeld, bellen en vragen of hij ook op een andere dag kan komen voetballen antwoordt Adebayor steevast: "Ja natuurlijk kom ik. Dan spelen we een potje en gaan we daarna naar mijn huis om wat te praten over de Afrika Cup van 2006."



Tegen The Guardian zegt Adebayor: "Mensen klampen mij aan en zeggen dat ze het niet kunnen geloven dat ik hier voetbal. 'Jij bent toch te groot om hier te spelen', zeggen ze dan. Waarom? Ik ben nooit ergens te groot voor geweest. Ik ben in een huis geboren waar geen licht of toilet was. Dus waarom zou ik vergeten waar ik vandaan kom? Op dat strand ben ik begonnen. Waarom zou ik dan bedroefd zijn om hier te spelen?" Adebayor neemt het morgen met Togo op tegen Marokko. In groep C speelde Togo het eerste duel op de Afrika Cup met 0-0 gelijk tegen titelfavoriet Ivoorkust.