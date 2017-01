Ovono en verdedigers leggen spits weinig in de weg bij 0-1, maar Aubameyang voorkomt nederlaag

Door: redactie

18/01/17 - 19u19

video Gastland Gabon heeft ook zijn tweede wedstrijd op de Africa Cup niet kunnen winnen. Ook tegen Burkina Faso bleef KV Oostende-doelman Didier Ovono met zijn landgenoten steken op een 1-1-gelijkspel.

© afp.

Bij de openingsgoal ging Ovono niet helemaal vrijuit, maar het waren vooral zijn verdedigers die de Burkinese invaller Prejuce Nakoulma in de 23e minuut maar weinig in de weg legden. De aanvaller, die momenteel zonder club zit, mocht na een indrukwekkende inspanning zomaar twee belagers uitkappen en de 0-1 in doel leggen.



Het gastland zette nog voor de rust orde op zaken. De onvermijdelijke Pierre-Emerick Aubameyang lokte een strafschop uit en benutte die ook. In de tweede helft, die regelmatig onderbroken werd voor blessurebehandelingen, toonde Ovono zich op het uur met een knappe redding op een schot van invaller Bertrand Traoré.



Gabon duwde het gaspedaal in, maar slaagde er niet meer in te scoren. Doelman Hervé Koffi hield Bouanga tien minuten voor het einde van de potige match met een uitstekende beenveeg van de 2-1.



Gabon en Burkina Faso delen met twee punten de leidersplaats in groep A. Het Kameroen van bondscoach Hugo Broos neemt het later nog op tegen Guinee-Bissau.