Frank Acheampong en Ghana boeken tegen Oeganda eerste zege op Africa Cup

Ghana heeft vandaag in het Gabonese Port-Gentil zijn openingswedstrijd in groep D van de Africa Cup gewonnen. 'The Black Stars' versloegen Oeganda met het kleinste verschil (1-0). Een strafschopdoelpunt van André Ayew in de eerste helft volstond voor de zege. In die andere match in de poule hielden Egypte en Mali elkaar perfect in evenwicht: 0-0.