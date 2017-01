Titelverdediger Ivoorkust laat meteen punten liggen tegen Togo van Dossevi en Djene

Door: redactie

16/01/17 - 19u09 Bron: Belga

© afp.

Africa Cup Titelverdediger Ivoorkust is vandaag in het Gabonese Oyem in zijn openingswedstrijd in groep C van de Africa Cup niet verder dan een 0-0 gelijkspel geraakt tegen outsider Togo. Bij Togo stonden met Dakonam Djené (STVV) en Matthieu Dossevi (Standard) twee spelers uit de Jupiler Pro League op het veld. Mamadou Bagayoko (STVV) bleef bij Ivoorkust op de bank.