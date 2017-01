Kameroense legende Milla hard voor Broos: "We wogen licht, héél licht"

Valerie Hardy

15/01/17 - 20u57

© afp.

Wie Kameroen zegt, zegt Roger Milla. De gewezen voetballer is een icoon in zijn land en wat hij denkt of zegt, telt. In de pers was hij gisteren al niet mild voor de prestatie van de Ontembare Leeuwen op de Africa Cup. Ook bondscoach Hugo Broos blijft niet buiten schot na de 1-1 tegen Burkina Faso.

Roger Milla is intussen 64 jaar en een levende legende in Kameroen. Hij stond drie keer op een WK met Kameroen, dat in 1990 het eerste Afrikaanse land was dat zich kon kwalificeren voor de kwartfinales. Zijn stem weegt dan ook zwaar. Hij is in Gabon aanwezig voor de Africa Cup en had zijn oordeel klaar over de prestaties van de Ontembare Leeuwen. Zo noteerde Camfoot: "Als je ziet hoe we zaterdag speelden... Er waren er bij die chaotisch speelden, alsof ze niet wilden vechten, alsof ze niet wilden spelen. Aan zo'n spelers hebben we geen nood, écht niet."



"Tactisch stond de verdediging op punt, maar het middenveld gaf de spelers van Burkina Faso te veel ruimte. Die jongens kunnen dribbelen, al zijn ze misschien niet efficiënt, maar als je hen toelaat om de bal te controleren, dan kunnen ze ons in problemen brengen. Zelfs in de aanval wogen we licht, héél licht."



"Ik kan niet begrijpen waarom de trainer een spits zoals Zoua, die gevaarlijk is, een sterk schot heeft, die krachtig is, toestaat om de bal op te halen in onze zestien om dan te beginnen dribbelen. Ik heb daar met Zoua over gesproken en hij zei me dat de trainer hem vroeg om zo te spelen. Ik zei hem: meneer, toen ik speelde en vertrouwen had, dan luisterde ik niet naar de trainer. Wat de coach voor de match zei, dat accepteerden we, maar tijdens de match, als we opmerkten dat die tactiek gevaarlijk was, dan speelden we zoals we konden."



Broos weet wat hem woensdag te doen staat: Guinee-Bissau oppeuzelen.