Algerije van Leekens opent Africa Cup met 2-2 tegen Zimbabwe

Door: redactie

15/01/17 - 19u11 Bron: Belga

Georges Leekens. © afp.

Het Algerije van Georges Leekens heeft vandaag 2-2 gelijkgespeeld tegen Zimbabwe in zijn eerste groepsduel op de Africa Cup 2017.

In het Gabonese Franceville kwamen de Woestijnvossen, die tot de favorieten voor de eindzege behoren, in de 13e minuut op voorsprong via Leicester City-smaakmaker Riyad Mahrez. Vier minuten later lukte Kuda Mahachi de gelijkmaker. Vanaf de strafschopstip zorgde Nyasha Mushekwi (ex-KV Oostende) op het halfuur zowaar voor de 1-2. Algerije kon pas acht minuten voor affluiten - opnieuw via Mahrez - een punt redden.



Bij Zimbabwe werd Knowledge Musona (KV Oostende) al na 12 minuten met een blessure vervangen. Leekens hield Sofiane Hanni (Anderlecht) de hele wedstrijd op de bank.



Later op de avond staat de tweede wedstrijd in groep B op het programma. Om 20u speelt Tunesië tegen Senegal.