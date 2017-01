Broos over afhaken vedettes: "Als het mislopen van de kapiteinsband een reden is om niet te spelen, vind ik dat triest"

Door: redactie

Kameroen start morgen in de Gabonese hoofdstad Libreville aan zijn Africa Cup 2017 (14 januari-5 februari) met een wedstrijd tegen Burkina Faso. Hugo Broos, de bondscoach van de 'Ontembare Leeuwen', zag acht spelers van zijn 35-koppige voorselectie afhaken. "De Africa Cup zou op een ander moment in het seizoen gespeeld moeten worden", liet Broos optekenen.

Behalve de Kameroense vedettes Joël Matip (Liverpool) en Eric Choupo-Moting (Schalke 04) willen ook Andre Onana (Ajax), Guy Roland Assembe (Nancy), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Maxime Poundje (Girondins Bordeaux), Andre-Frank Zambo Anguissa (Olympique Marseille) en Ibrahim Amadou (Lille) niet deelnemen aan het toernooi. "Er zijn enkele spelers afwezig die het niveau van de ploeg omhoog hadden kunnen stuwen. Dat is hun beslissing en hun verantwoordelijkheid", stelde Broos. "Choupo-Moting heeft twee dagen voor de groep zou samenkomen om 'persoonlijke redenen' afgehaakt. Maar wat zijn de echte redenen? Als het mislopen van de aanvoerdersband (die gedragen zal worden door Lorient-speler Benjamin Moukandjo) een reden is om niet voor Kameroen te willen voetballen, vind ik dat triest."



"De tijden zijn veranderd. Vroeger waren spelers tevreden als ze opgeroepen werden voor de Kameroense selectie. Maar tegenwoordig worden zij onder druk gezet door hun clubs. Spelers die einde contract zijn, verkiezen om bij hun Europese clubs te blijven om makkelijker te kunnen onderhandelen", aldus de ex-coach van Club Brugge, RSC Anderlecht en KRC Genk. "De Africa Cup zou op een ander moment in het seizoen gespeeld moeten worden. We hebben van de situatie gebruik gemaakt om de ploeg aanzienlijk te verjongen. Binnen twee jaar is er alweer het WK. We moeten ons voorbereiden op de toekomst", besloot Broos.



Kameroen is in de groepsfase van de Africa Cup ingedeeld in groep A, met naast thuisland Gabon ook nog Burkina Faso en Guinee-Bissau. Broos rekent op twee spelers uit de Belgische competitie, Sébastien Siani (Oostende) en Collins Fai (Standard).