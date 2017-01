Leekens: "Op het einde van de rit de trofee in de lucht steken"

Door: redactie

12/01/17 - 13u02 Bron: Belga

© photo news.

Africa Cup Georges Leekens begint zondag in groep B met Algerije aan de Africa Cup 2017 in Gabon. Leekens, die eerder al even bondscoach was van de Woestijnvossen in 2003, begint met een duidelijke ambitie aan het toernooi. "We gaan er alles aan doen om op het einde van de rit de trofee in de lucht te steken", vertelde hij in een interview op de website van de FIFA.