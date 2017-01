Door: redactie

Zaterdag wordt in Gabon de 31ste editie van de Africa Cup afgetrapt. Het gastland neemt het op tegen Guinee-Bissau (17u). Uitkijken wordt het onder meer naar de Afrikanen die actief zijn in de Jupiler Pro League (zoals Hanni, Kara, Coulibaly, Ovono, Musona en Kage) én naar de prestaties van Algerije waar Georges Leekens aan het roer staat.



In de aanloop naar de start van de Africa Cup domineren randzaken - discussies over premies, afzeggingen van grote spelers en ruzies tussen spelers en de voetbalbond (lees er hier meer over) - echter het nieuws. In de Nederlandse krant 'De Telegraaf' geeft ervaringsdeskundige Clemens Westerhof, die als coach met Nigeria in 1994 de Africa Cup won, zijn mening. "De Afrikaanse voetbalbond zette het liefst alle deelnemende landen in hetzelfde hotel. En van de beschikbare trainingsvelden krijgt een koe nog een hernia", lacht de intussen 76-jarige Nederlander.



"Bij Kameroen hebben zeven spelers afgezegd, die liever in Europa blijven. Bij een professioneler toernooi als een EK is dat ondenkbaar. Ik heb ook weleens een balletje opgegooid om het toernooi te verplaatsen naar de zomer, maar het gebeurt niet. De grote mannen denken dat ze er verstand van hebben. Dat is het probleem bij de Afrikaanse voetbalbond. Het is een mooi toernooi, er wordt met het hart gespeeld, maar het is ook chaos troef", aldus Westerhof.