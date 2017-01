Het hing aan een zijden draadje, maar debutant Guinee-Bissau kan toch naar Africa Cup

Door: redactie

10/01/17

Niets staat het debuut van Guinee-Bissau op de Africa Cup nog in de weg. De spelers hebben hun geschil met de voetbalbond opgelost, waardoor de staking afgelopen is.

Dit weekend raakte bekend dat de selectie in staking ging uit onvrede over kwalificatiebonussen die niet betaald werden. Pas nadat een delegatie van drie spelers had overlegd met José Mário Vaz, de president van het land, werden de openstaande bedragen alsnog overgemaakt. Morgen vliegt het team in een van Congo geleend vliegtuig naar Gabon, waar het zaterdag de Africa Cup opent tegen het gastland.



De staking leek de spectaculaire plaatsing van Guinee-Bissau te verpesten. Tot de afgelopen kwalificatiecyclus won het land in 22 jaar tijd slechts vier kwalificatiewedstrijden voor een Africa Cup of WK. Guinee-Bissau en Gabon trappen zaterdag om 17.00 Nederlandse tijd af, in Groep A zitten verder Burkina Faso en Kameroen.