Musona (Oostende) is de bekendste naam bij outsider Zimbabwe

Door: redactie

5/01/17 - 18u30 Bron: Belga

© belga.

Africa Cup 2017 De Zimbabwaanse bondscoach Kallisto Pasuwa heeft zijn definitieve selectie voor de Africa Cup (14 januari-5 februari) in Gabon bekendgemaakt. Knowledge Musona (Oostende) is één van de speerpunten van de Zimbabwaanse aanval.

Pasuwa maakte op 19 december al een 31-koppige voorselectie bekend. Daarvan vielen Nelson Chadya, Liberty Chakoroma, Talent Chawapiwa, Ronald Chitiyo, Tafadzwa Kutinyu, Blessing Moyo, Marshal Medehwe en Tendai Ndlovu nog af.



Naast Musona zit ook Marvelous Nakamba in de Zimbabwaanse selectie. De middenvelder van Vitesse wordt al een tijdje bij verschillende topclubs, waaronder Anderlecht, geciteerd.



Zimbabwe neemt het in de groepsfase van de Africa Cup in groep B op tegen Algerije, Tunesië en Senegal.



Selectie:



Doelmannen: Donovan Bernard (How Mine/Zim), Takabva Mawaya (ZPC Kariba/Zim), Tatenda Mukuruva (Dynamos/Zim)



Verdedigers: Teenage Hadebe (Chicken Inn/Zim), Lawrence Mhlanga (Chicken Inn/Zim), Onismor Bhasera (SuperSport Utd/ZAf), Bruce Kangwa (Azam/Tan), Oscar Machapa (Vita Club/Con), Elisha Muroiwa (Dynamos/Zim), Costa Nhamoinesu (Sparta Prague/Tsj), Hardlife Zvirekwi (CAPS Utd/Zim)



Middenvelders: Kudakwashe Mahachi (Golden Arrows/ZAf), Danny Phiri (Golden Arrows/ZAf), Khama Billiat (Mamelodi Sundowns/ZAf), Willard Katsande (Kaizer Chiefs/ZAf), Marvelous Nakamba (Vitesse Arnhem/Ned)



Aanvallers: Tinotenda Kadewere (Djurgaardens/Zwe), Cuthbert Malajila (Wits/ZAf), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/Chi), Knowledge Musona (KV Oostende/BEL), Tendai Ndoro (Orlando Pirates/ZAf), Evans Rusike (Maritzburg/ZAf), Mathew Rusike (CS Sfaxien/Tun)