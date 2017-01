Ivoorkust neemt Bagayoko van STVV mee naar Africa Cup

Door: redactie

5/01/17 - 11u28 Bron: Belga

Mamadou Bagayoko. © belga.

De Franse bondscoach van Ivoorkust, Michel Dussuyer, heeft zijn 23-koppige selectie voor de Africa Cup (14 januari-5 februari) in Gabon bekendgemaakt. Mamadou Bagayoko (STVV) zit in de definitieve kern.

Op 28 december maakte Dussuyer al een voorselectie bekend van 24 spelers. Daarvan viel enkel Ousmane Viera Diarrassouba (Adanaspor) af. Ook Victorien Angban, vorig seizoen nog bij STVV en bij Granada, mag dus mee naar de Africa Cup.



Verder in de selectie zitten met Serge Aurier (PSG), Eric Bailly (Manchester United) en Wilfried Bony (Stoke City) nog enkele internationale topspelers.



Voor STVV komt het niet zo slecht uit dat Bagayoko naar Gabon mag. De rechtsachter miste door zijn rode kaart tegen Standard (2-2) toch de wedstrijden tegen Anderlecht (uit, 22 januari) en KV Mechelen (thuis, 25 januari).



De Ivoriaanse selectie is vanaf 2 januari op trainingskamp in Abu Dhabi. Het speelt voor de start van de Africa Cup nog twee oefenwedstrijden, op 8 januari tegen Zweden en op 11 januari tegen Oeganda.



Ivoorkust is op de Africa Cup ingedeeld in groep C, met verder DR Congo, Marokko en Togo.



Selectie:

Doelmannen: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe/Con), Badra Sangaré (AS Tanda/Ivo), Mande Sayouba (Stabaek/Noo)



Verdedigers: Serge Aurier (PSG/Fra), Mamadou Bagayoko (Sint-Truiden/BEL), Eric Bailly (Manchester United/Eng), Simon Deli (Slavia Praag/Tsj), Wilfried Kanon (ADO/Ned), Lamine Koné (Sunderland/Eng), Adama Traoré (FC Bazel/Zwi)



Middenvelders: Victorien Angban (Granada/Spa), Cheick Doukouré (Metz/Fra), Franck Kessié (Atalanta Bergamo/Ita), Serge N'Guessan (Nancy/Fra), Geoffroy Serey Die (FC Bazel/Zwi), Jean Michaël Seri (Nice/Fra)



Aanvallers: Wilfried Bony (Stoke City/Eng), Max Gradel (Bournemouth/Eng), Salomon Kalou (Hertha Berlijn/Dui), Jonathan Kodjia (Aston Villa/Eng), Nicolas Pépé (Angers/Fra), Giovanni Sio (Rennes/Fra), Wilfried Zaha (Crystal Palace/Eng)