Welke clubs worden zwaarst getroffen door Africa Cup?

Door: redactie

5/01/17 - 09u13

Anderlecht moet Hanni en Kara al missen door de Africa Cup. © photo news.

Van 14 januari tot 5 februari. Het is geen geheim: de timing van de Africa Cup valt erg slecht voor Europese clubs. Ook de Jupiler Pro League ontsnapt niet: zeven eersteklassers zijn één of meerdere spelers voor enkele weken kwijt. Een overzicht.

Anderlecht: twee sterkhouders én leiders kwijt

Anderlecht zal het tijdens de Africa Cup moeten rooien zonder twee sterkhouders: Kara en Hanni. Ook Acheampong, die in het laatste competitieduel op Charleroi nog een halfuur mocht invallen, haalde de definitieve selectie. Voor paars-wit weegt vooral het gemis van Kara zwaar: hij is dit seizoen de beste centrale verdediger en een leidersfiguur. Op Charleroi ving coach Weiler de schorsing van Kara op door Spajic naast Nuytinck te posteren. Aanvallend is de spoeling dun bij Anderlecht, maar het uitvallen van aanvoerder Hanni kan Weiler opvangen door Stanciu weer in de ploeg te zetten, ook Bruno kan op links spelen. Het vertrek van Acheampong, die de voorbije maanden nauwelijks speelde, lijkt minder funest.



