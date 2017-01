Dossevi en Djene in Togolese selectie voor Africa Cup

Door: redactie

Standardmiddenvelder Matthieu Dossevi en STVV-verdediger Dakonam Djene mogen hun koffers voor de Africa Cup pakken. Zij behoren immers allebei tot de 23-koppige selectie van Togo van coach Claude Leroy voor het Afrikaans landenkampioenschap, dat van 14 januari tot 5 februari in Gabon gespeeld wordt.

Sterspeler bij "Les Eperviers" is ongetwijfeld ex-Arsenal-spits Emmanuel Adebayor, die momenteel zonder club zit. Op de Africa Cup speelt Togo in groep C tegen Ivoorkust, DR Congo en Marokko. Bij de Ivorianen zit er met Bagayoko Mamadou overigens nog een STVV-speler in de selectie.