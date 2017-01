Ghana neemt Acheampong op in voorselectie

Door: redactie

2/01/17 - 13u13 Bron: Belga

Frank Acheampong. © belga.

Africa Cup De Ghanese voetbalbond heeft vandaag haar voorselectie van 26 spelers bekendgemaakt voor de Africa Cup (14 januari-5 februari) in Gabon. Frank Acheampong (Anderlecht) kreeg een plekje in de kern van bondscoach Avram Grant (ex-Chelsea).

Acheampong dreigt bij een definitieve selectie - er moeten nog drie spelers afvallen - de competitiewedstrijden tegen Sint-Truiden (thuis), Westerlo (uit), Standard (thuis) en Lokeren (uit) te moeten missen.



Zaterdag raakte al bekend dat Sofiane Hanni door Algerijns bondscoach Georges Leekens werd opgenomen in de definitieve selectie van de Woestijnvossen. Ook Hamdi Harbaoui (bij Tunesië) en Kara Mbodji (bij Senegal) zitten in de voorselectie van hun land en dreigen enkele wedstrijden van paarswit te moeten missen.



Ghana is in de groepsfase ingedeeld in groep D met verder Mali, Egypte en Oeganda.