Oostende-doelman Ovono verdedigt kleuren thuisland

Afrika Cup De bondscoach van Gabon, José Antonio Camacho, heeft dinsdag de lijst van 23 spelers bekendgemaakt, waarmee hij de Afrika Cup (14 januari-5 februari 2017) in eigen land zal aanvatten.

KV Oostende-doelman Didier Ovono krijgt onder meer Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang en Juventus-middenvelder Mario Lemina mee als ploegmakker. Gastland Gabon is ingedeeld in groep A met Burkina Faso, Guinea-Bissau en het Kameroen van bondscoach Hugo Broos.



Selectie:



Doelmannen: Didier Ovono (KV Oostende/BEL), Yves Stéphane Bitséki Moto (CF Mounana/Gab), Anthony Mfa Mezui (zonder club).



Verdedigers: Lloyd Palun (Red Star Paris/Fra), André Biyogho Poko (Karabukspor/Tur), Aaron Appindangoye (Laval/Fra), Franck Perrin Obambou (Stade Mandji/Gab), Bruno Ecuélé Manga (Cardiff City/Wal), Yoann Wachter (Sedan/Fra), Johann Serge Obiang (Troyes/Fra), Benjamin Zé Ondo (Mosta FC/Mal)



Middenvelders: Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna/Zwe), Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona/Spa), Guélor Kanga Kaku (Rode Ster Belgrado/Ser), Merlin Tandjigora (Meixian Hakka FC/Chi), Didier Ndong (Sunderland AFC/Eng), Samson Mbingui (Raja Casablanca/Mar), Mario Lemina (Juventus/Ita)



Aanvallers: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Dui), Malick Evouna (Tianjin Teda FC/Chi), Denis Athanase Bouanga (Tours FC/Fra), Serge Kevyn Aboue Angoue (Uniao Leiria/Por), Cedric Ondo Biyoghe (CF Mounana/Gab)



Reservelijst: Axel Meyé (Eskisehirspor/Tur), Johan Lengoualama (Raja Casablanca/Mar), Donald Nzé (AS Pelican/Gab)