Anderlecht moet 4 spelers afstaan voor Africa Cup 2017

Door: Wouter Devynck en Kristof De Cnodder

6/09/16 - 06u54

Sofiane Hanni en Frank Acheampong in actie op training. © photo news.

Elke medaille heeft zijn keerzijde. Dat heel wat Afrikaanse internationals zich zondagavond kwalificeerden voor de Africa Cup, is dan misschien wel goed nieuws voor hen, maar veel minder voor de Belgische clubs waarvoor ze uitkomen. Dat betekent immers dat die hen na de winterstop verplicht moeten afstaan. Een afwezigheid die kan oplopen tot maar liefst vijf speeldagen. Ook Europees voetbal - de 1/8ste finale in de Champions League of de 1/16de finale in de Europa League midden februari - komt in gevaar.



De Africa Cup 2017 loopt van 21 januari tot 12 februari in Gabon. Eventuele halve finales van de beker (18 januari en 1 februari) mogen de geselecteerde internationals sowieso al vergeten. Het is afwachten hoe de clubs dat zullen opvangen. Vooral Anderlecht, Standard en KV Oostende worden met vier potentiële internationals zwaar getroffen, ook Club verliest met Diaby een sterkhouder. AA Gent en vooral RC Genk halen dan weer opgelucht adem: Simon (Nigeria), Ndidi (Nigeria), Samatta (Tanzania) en Colley (Gambia) zijn immers uitgeschakeld.



Anderlecht: Hanni (Algerije), Kara (Senegal), Harbaoui (Tunesië), Acheampong (Ghana)

KV Oostende: Ovono (Gabon), Musona (Zimbabwe), Siani (Kameroen), Cyriac (Ivoorkust)

Standard: Dossevi (Togo), Touré (Mali), Miya (Oeganda), Fai (Kameroen)

Charleroi: Baby (Senegal), Mandanda (Congo), Bedia (Ivoorkust)

STVV: Djene (Togo), Bagayoko (Ivoorkust)

Club Brugge: Diaby (Mali)

Moeskroen: Trézéguet (Egypte)

Eupen: Diagne (Senegal)