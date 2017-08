Russische atletiekfederatie schorst opnieuw zes atleten

BB

De Russische atletiekfederatie, die sinds 2015 is uitgesloten van internationale competities, heeft zes van haar atleten geschorst voor het missen van dopingcontroles. Lyubov Kharlamova, bronzen medaillewinnares op de steeple van het EK in 2010, is de bekendste.