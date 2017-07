IAAF heet acht Russische atleten weer welkom

Door: redactie

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft donderdag nog eens acht atleten uit Rusland toestemming gegeven onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale wedstrijden. Vier van hen hebben zich gekwalificeerd voor het komende WK in Londen. Het zijn hoogspringers Ilja Ivanjoek en Daniil Lisenko, en kogelslingeraars Sergej Litvinov en Valeri Pronkin.

De Russische bond is nog altijd geschorst vanwege het grootschalige dopingschandaal in het land en daarom kunnen atleten niet onder Russische vlag meedoen aan internationale evenementen. Zo ontbraken ze vorig jaar op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.



De Russen komen wel in aanmerking om onder neutrale vlag mee te doen aan internationale toernooien als ze kunnen aantonen dat ze de afgelopen jaren regelmatig op doping zijn getest in een land met een erkend antidopingprogramma.



De speciale commissie van de IAAF die de atleten individueel beoordeelt, heeft in totaal dit jaar 47 atleten groen licht gegeven. Zij zijn door de strenge dopingkeuring gekomen. Meer dan honderd atleten kwamen niet door die keuring en hun verzoeken om weer te mogen deelnemen aan internationale wedstrijden zijn afgewezen.



Hoeveel Russen in Londen aan de WK onder neutrale vlag meedoen, valt nog niet te zeggen. De organisatie heeft daar ook nog een stem in. Van de atleten die vermoedelijk in Londen in actie komen, springt Maria Lasitskene (voorheen Koetsjina) het meest in het oog. De hoogspringster voert de wereldranglijst aan met 2,06 meter.