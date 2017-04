IAAF reageert ontgoocheld op "beperkte vooruitgang van Russische strijd tegen doping"

Door: redactie

De Internationale Atletiekfederatie is teleurgesteld in de beperkte vooruitgang die Rusland geboekt heeft in zijn strijd tegen doping. Dat heeft IAAF-voorzitter Sebastian Coe vandaag in Londen gezegd naar aanleiding van een tussentijds rapport over de reorganisatie van de Russische Atletiekfederatie (RusAF).

"De IAAF maakt zich zorgen en is teleurgesteld over de beperkte vooruitgang sinds het laatste rapport", zei Coe in Londen, waar de 209e IAAF Council Meeting plaatsvindt. "Er wordt nog altijd te weinig getest. Er is nog steeds te weinig transparantie met betrekking tot het biologische paspoort. Atleten blijven trainen in 'afgesloten steden' waar geen dopingcontroleurs welkom zijn en de trainers van een ondoorzichtig systeem zijn nog steeds aan het werk."



"Er is geen enkele reden waarom er niet meer progressie gemaakt had kunnen worden. RusAF moet zich geen illusies maken, de voorwaarden zullen niet aangepast worden. Dit is geen politiek spelletje, de criteria zijn wat ze zijn", besloot Coe. © epa.