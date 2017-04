Zeven Russen, bij wie twee wereldkampioenen, mogen van IAAF onder neutrale vlag aantreden

Eline Van Der Meulen

Kuchina werd wereldkampioene hoogspringen in 2015 © ap.

De Internationale Atletiekfederatie IAAF zet voor zeven Russische atleten het licht op groen om aan competities deel te nemen onder de neutrale vlag. Bij de zeven zijn Sergey Shubenkov, wereldkampioen op de 110m horden, en Maria Kuchina, wereldkampioene hoogspringen.

De vijf anderen zijn polsstokspringers Illia Mudrov en Olga Mullina, snelwandelaars Sergey Shirobokov en Yana Smerdova en hoogspringer Daniil Tsyplakov.



De IAAF Doping Review Board oordeelde dat de zeven voldoen aan de criteria om in internationale competities onder de neutrale vlag aan te treden. De IAAF benadrukt wel dat de atleten telkens moeten uitgenodigd worden door de organisatoren van de meetings. In principe kunnen Shubenkov en Kushina dus op het WK in augustus in Londen hun wereldtitel verdedigen.



Eerder kregen vijf andere Russen al de toelating om als neutrale atleten wedstrijden af te werken. In juli 2016 waren dat verspringster Darya Klishina en Yuliya Stepanova (800 en 1500m). In februari 2017 kwamen daar Anzhelika Sidorova (polsstok), Kristina Sivkova (sprint) en Aleksei Sokirskii (hamerslingeren) bij.



Rusland is vooralsnog niet welkom op internationale atletiekcompetities nadat bleek dat het land jarenlang op grote schaal dopinggebruik had georganiseerd. Darya Klishina was zo de enige Russische atlete op de Spelen in Rio.