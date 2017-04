Olympisch kampioene op de marathon test positief

Bewerkt door: YP

7/04/17 - 08u54 Bron: Belga

© photo news.

De Keniaanse Jemima Sumgong, die vorige zomer in Rio de Janeiro olympisch goud won op de marathon, is betrapt op het gebruik van epo. Dat maakte de Internationale Atletiekfederatie IAAF bekend.

De 32-jarige Sumgong testte positief tijdens een controle buiten competitie in Kenia. De IAAF heeft inmiddels een procedure tegen de atlete opgestart. Als ook haar B-staal positief blijkt, riskeert ze een schorsing.



Jemima Sumgong liep in Rio naar de titel in 2u24:04. Ze pakte zo als eerste Keniaanse vrouw ooit olympisch goud op de marathon.



De atlete zou op 23 april deelnemen aan de marathon van Londen. Die prestigieuze race won ze vorig jaar.



Kenia staat bekend om zijn vele uitstekende langeafstandslopers. Toch sleept het land ook een bedenkelijke reputatie met zich mee. Sinds 2012 werden immers al meer dan 40 atleten betrapt op het gebruik van verboden middelen. Een van de bekendste zondaars is Rita Jeptoo, een voormalig trainingspartner van Sumgong en drievoudig winnares van de marathon van Boston. Zij testte in 2014 positief, ook op epo, en werd twee jaar geschorst.