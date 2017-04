Atletiektopper haalt zwaar uit: "Had vanochtend dopingcontrole. Heb gedaan zoals de Jamaicanen dat doen"

© Instagram Robert Harting.

Robert Harting, ex-olympisch kampioen in het discuswerpen, schiet met scherp naar het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Jamaicaanse spurters. Op zijn Instagramprofiel laat de Duitse atletiektopper weten dat hij gisterochtend dopingcontroleurs over de vloer heeft gekregen. So far so good. In wat volgt worden zowel het IOC als Usain Bolt en zijn kompanen genadeloos door de pekel gehaald.



"Vanochtend dopingcontrole. Ik heb gesproken zoals een Jamaicaanse spurter dat doet. Dan zijn ze weer weggegaan en zeiden: 'Het IOC regelt dat wel voor jou'. En ik heb geantwoord: 'Kom alsjeblieft niet meer terug!'. Straffe taal van Harting, als vanouds een fervent tegenstander van het IOC.



De Duitse atleet alludeert met zijn priemende uithaal op nieuws dat eerder deze week bekend raakte. In een reportage van de Duitse zender ARD kwam aan het licht dat enkele Jamaicaanse spurters bij de heranalyse van hun bloedstalen, afgenomen tijdens de OS 2008 in Peking, betrapt waren op het verboden product clenbuterol. Het IOC hield de resultaten van die hertests geheim en sloot de zaak af zonder gevolg. "Uit verder onderzoek bleek dat er geen sprake was van significante en consistente patronen van clenbuterolgebruik", luidde het bij het IOC. Een uitleg waar Harting zich dus maar matig in kon vinden.