IOC hield dopingtesten van Jamaicaanse atleten geheim

Door: redactie

3/04/17 - 06u38

© ap.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de resultaten van de hertests van stalen van Jamaicaanse atleten, afgenomen tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking, geheim gehouden en afgesloten zonder gevolg. Dat heeft de Duitse zender ARD gisteravond in een nieuwe reportage aan het licht gebracht.

De reportage onthult dat enkele Jamaicaanse lopers bij heranalyse van hun bloedstalen betrapt werden op het verboden product clenbuterol. De IOC ging niet over tot vervolging en hield de resultaten van de hertests geheim.



Het IOC reageerde in een persbericht dat de dossiers gesloten werden na grondig overleg met het Wereldantidopingagentschap (WADA). "Het betreft enkele atleten van verschillende landen en uit verschillende sporten bij wie we hele kleine hoeveelheden clenbuterol hebben aangetroffen", klinkt het. "Het IOC heeft het advies ingeroepen van het WADA, dat volledig betrokken was bij de weloverwogen beslissing om de dossiers af te sluiten. Uit verder onderzoek bleek dat er geen sprake was van significante en consistente patronen van het clenbuterolgebruik. Het WADA concludeerde dat het niet nodig was verder te gaan, het IOC volgde dat besluit."