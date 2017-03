Turkse Bulut moet olympisch goud 2012 inleveren na "verdachte schommelingen" in bloedpaspoort

Bewerkt door: XC

29/03/17

© rv.

De Turkse atlete Gamze Bulut verliest haar gouden medaille van de 1.500 meter op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Dat maakte de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) bekend. De 23-jarige Bulut liet in haar biologisch paspoort verdachte schommelingen optekenen en wordt voor vier jaar geschorst. De gouden plak gaat nu naar Maryam Yusuf Jamal, uit Bahrein.

Bulut won in 2012 in eerste instantie zilver op de 1.500 meter. Ze eindigde immers achter haar landgenote Asli Cakir Alptekin. Die werd op haar beurt echter voor acht jaar geschorst nadat ze betrapt werd op bloeddoping.



Ook de nummers 7 en 9 uit de olympische finale, de Russinnen Ekaterina Kostetskaya en Natallia Kareiva, zijn ondertussen geschorst wegens het gebruik van verboden middelen. Bovendien kwam vorige week de Zweedse (met Ethiopische roots) Abeba Aregawi, de vijfde uit de finale, in opspraak in een nieuwe dopingaffaire.



Naast Bulut verliest ook haar landgenote Elvan Abeylegesse diverse medailles. Ze testte positief bij een heranalyse van haar staal op het WK in 2007. Daardoor worden al haar resultaten tussen 25 augustus 2007 en 25 augustus 2009 geannuleerd. Ze verliest zo haar zilveren plakken op het WK in Osaka (op de 5.000m) en op de Spelen in Peking (op de 5.000 en 10.000m). Haar Europese titels op beide afstanden (in 2010) mag ze behouden. De 34-jarige atlete wordt ook voor twee jaar geschorst.