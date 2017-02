Russische atleten mogen op WK atletiek U18 deelnemen onder neutrale vlag

Door: redactie

De Russische atleten zullen komende zomer onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de wereldkampioenschappen voor atleten tot 18 jaar in het Keniaanse Nairobi (12-16 juli).

De Russische atletiekwereld wordt al sinds november 2015 in de ban gehouden van een grootschalig doping- en corruptieschandaal. De IAAF besliste toen om het land te schorsen voor alle internationale wedstrijden en ook op de Olympische Spelen van 2016 in Rio was er geen plaats voor Russische atleten. Afgelopen week werd die schorsing gehandhaafd, omdat de IAAF niet gelooft dat het Russische antidopingagentschap (RUSADA) opnieuw onafhankelijk en correct kan functioneren. Door onder neutrale vlag deel te nemen, ontlopen Russische atleten de schorsing van de IAAF.



Voor gastland Kenia is de maatregel als een welgekomen tegemoetkoming. Enkele grote atletieklanden zoals Canada, Australië en Groot-Brittannië dreigden ermee het evenement in Nairobi te boycotten. Zij vrezen dat de organisatoren de veiligheid van de atleten niet zullen kunnen garanderen.