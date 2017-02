Dopingzondaar Carter maakt na anderhalf jaar rentree

Door: redactie

Nesta Carter doet komend weekend voor het eerst in zeventien maanden weer mee aan een atletiekwedstrijd. De 31-jarige sprinter verschijnt aan de start bij de Western Relays in Montego Bay in Jamaica, zegt zijn manager Bruce James.



Carter werd bij het opnieuw testen van dopingstalen van de Olympische Spelen van 2008 in Peking positief bevonden. De Jamaicaan moest daardoor, net als veelvoudig olympisch kampioen Usain Bolt, zijn gouden medaille van de 4x100 meter estafette inleveren. Carter zegt dat hij onschuldig is en is daarom in beroep gegaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Bolt heeft zijn gouden medaille al teruggegeven.



In de zomer van 2015 deed Carter voor het laatst mee aan een wedstrijd. Daarna raakte hij geblesseerd en werd later gestraft na de positieve dopingtest.