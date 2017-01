Inbreuken op antidopingreglementering kosten Russische sprinter vier jaar schorsing

Door: redactie

Maxim Dyldin, in 2010 Europees kampioen op de 4x400 meter met Rusland, werd vrijdag een schorsing van vier jaar opgelegd door het Internationaal Sportribunaal TAS. Dat deelde de Russische atletiekfederatie vandaag mee. Dyldin miste, al dan niet bewust, vescheidene antidopingtests. Na het verdict van het TAS besloot de 29-jarige sprinter een punt achter zijn carrière te zetten.

Naast goud op het EK van 2010 in Barcelona, veroverde Dyldin met zijn land zilver op het EK van 2014 in Zürich en brons op het WK 2013 in in Moskou. Op de olympische Spelen van 2008 in Peking maakte Dyldin ook deel uit van het estafetteteam dat brons pakte, maar die medaille moest hij afgelopen jaar al afstaan na een dopingstraf voor zijn teammaat Denis Alekseyev. Door die diskwalificatie schoven de Belgian Tornados naar de vierde plek op. Op het EK 2010 werd België derde, op het WK 2013 vijfde en op het EK 2014 zevende.