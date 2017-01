Dopingschorsing Russische skeletonners opgeheven wegens onvoldoende bewijs

Door: redactie

De voorlopige schorsing van vier Russische skeletonners, onder wie olympisch kampioen Alexander Tretiakov en bronzenmedaillewinnares Yelena Nikitina, is opgeheven. Dat meldt de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie (IBSF) zondag. Er is onvoldoende bewijs om de verdenkingingen van dopingovertredingen hard te maken.

De skeletonners, met verder ook Olga Potylizyna en Maria Orlova, kunnen een maand voor het WK in het Duitse Königssee opnieuw in competitie aantreden.



Richard McLaren, onderzoeker bij het Wereldantidopingagentschap (WADA), stelde in een vorige maand gepubliceerd rapport dat meer dan 1.000 Russische atleten, onder wie de vier skeletonners, betrokken waren bij wijdverbreide dopingpraktijken. Zo werden dopingtests vervalst tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotsji, waar Tretiakov en Nikitina hun medailles behaalden.



De skeletonners werden na de publicatie van het rapport voorlopig geschorst. Maar volgens het bevoegde panel van de IBFS is er momenteel onvoldoende bewijs tegen de atleten om de voorlopige schorsing te rechtvaardigen. Het ziet wel voldoende redenen voor verder onderzoek door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de IBSF.