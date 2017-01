Gedaan met roken? Eindigt nicotine ooit op de dopinglijst?

Marie Rutsaert

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) houdt nicotine al 5 jaar onder de loep, maar op dit moment beschouwen ze de werkzame stof in tabak niet als doping. Toch gaan er af en toe stemmen op om de stof op de lijst van verboden middelen te zetten. Op zich is dat niet verrassend. WADA plaatst stoffen op de lijst wanneer ze aan twee van deze drie criteria voldoen: (mogelijk) prestatiebevorderend, (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid en in strijd met de 'Spirit of Sport'. Franse krant L'Équipe sprak met sportartsen uit het wielrennen.

Van een aantal sporters is het geweten: ze roken af en toe een sigaret. Rode Duivel Nainggolan is waarschijnlijk de bekendste atleet in België die het doet. Maar het gaat niet om die occasionele sigaret. De vroegere ploegdokter van Cofidis en Sojasun, Jean-Jacques Menuet, legt uit aan L'Équipe dat het mogelijke dopingaspect van nicotine anders zou zijn. "Als sportdokter is het gebruik van nicotine zelf bij sommige ploegen dat mij zorgen baart."



"Nicotine nemen zorgt voor een extra hoeveelheid adrenaline," verklaart de dokter het mogelijke gebruik van de stof. Maar het is vooral gekend om zijn negatieve aspecten. "Het verhoogt de bloeddruk en hartslag. Er is ook het risico op kanker in de mond, aan het tandvlees, de pancreas en de slokdarm. Er is een verhoogd risico op complicaties aan het hart," zo somt de dokter op. Lees ook Kolobnev zegt wielersport nu definitief vaarwel

