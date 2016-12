Russen trekken staart in: dopingsysteem heeft dan toch niét bestaan

Door: redactie

28/12/16 - 12u45 Bron: Belga

© epa.

Het Russische antidopingagentschap Rusada heeft het citaat in The New York Times waarin voorzitster Anna Antseliovitsj toegeeft dat er sprake is geweest van een dopingprogramma, ontkend. De Amerikaanse krant meldde vandaag de bevestiging door Antseliovitsj en een andere hoge official dat er sprake is geweest van bedrog bij dopingcontroles in het land dat de Winterspelen van 2014 in Sochi organiseerde.