Rusland geeft voor het eerst bestaan dopingsysteem toe

Door: redactie

28/12/16 - 08u23 Bron: Belga

"Er was sprake van een institutionele samenzwering"

© epa.

Het Russische antidopingagentschap Rusada en het nieuwe hoofd van de Russische antidopingcommissie hebben vandaag voor het eerst (voorzichtig) toegegeven dat er sprake is geweest van bedrog bij dopingcontroles in Rusland. "Er was sprake van een institutionele samenzwering", zei Anna Antseliovitsj, de huidige baas van Rusada, in een korte reactie tegen de krant The New York Times. Ze zei geschokt te zijn door de onthullingen, maar hield vol dat de Russische regering niet betrokken is geweest bij het dopingsysteem.