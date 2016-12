Poetin blijft bestaan georganiseerd Russisch dopingsysteem ontkennen

Door: redactie

23/12/16 Bron: DPA

De Russische president Vladimir Poetin heeft erkend dat zijn land een dopingprobleem heeft, maar ontkende het bestaan van een staatsgeleid Russisch dopingsysteem.

"We zijn niet het enige land dat problemen met doping moet oplossen", legde Poetin uit. "Rusland werkt nauw samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Wereldantidopingagentschap (WADA). Een georganiseerd dopingsysteem heeft Rusland nooit gehad, simpelweg omdat het onmogelijk is. We zullen er alles aan doen om dat te bewijzen."



Poetin verdenkt Grigory Rodchenkov, de verantwoordelijke voor het Russisch laboratorium, ervan het buitenland te beïnvloeden. "Het lijkt mij dat iemand het buitenland instructies geeft. We gaan tot op het bot het dopingprobleem onderzoeken. Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat alle activiteiten van antidopingorganisaties, zoals het WADA, transparant, helder en verifieerbaar moeten zijn."