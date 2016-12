IOC opent disciplinaire procedure tegen nog eens 28 Russische wintersporters

Door: redactie

23/12/16 - 11u52 Bron: Belga

© ap.

Na de publicatie van het laatste onafhankelijk rapport van het Wereldantidopingagentschap (WADA) en onderzoeker McLaren, heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een tuchtprocedure geopend tegen 28 Russische atleten die deelnamen aan de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014.

De aankondiging komt er na het nieuwe rapport van Richard McLaren op 9 december. McLaren had 95 urinemonsters van Russische atleten, aanwezig op de Winterspelen in Sotsji, onderzocht en daarvan hebben er 28 "afwijkende resultaten". De monsters worden nu verstuurd naar het antidopinglaboratorium in Lausanne en zullen opnieuw geanalyseerd worden.



Thomas Bach, voorzitter van het IOC, reageerde met onmiddellijke maatregelen. "Alle stalen van Russische atleten die deelnamen aan de Winterspelen van Vancouver (2010) en Sotsji (2014) en de Zomerspelen van Londen (2012) zullen opnieuw onderzocht worden. Dit is een onmiddellijke maatregel als gevolg van het rapport McLaren."