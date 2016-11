"Russische atleten betaalden tot 700.000 euro om dopingstraf te ontlopen"

Steepleloopster Yuliya Zaripova is één van de zes genoemde Russische atleten. © ap.

Officials van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) zouden zes op doping betrapte Russische atleten honderdduizenden euro's ontfutseld hebben in ruil voor volledige bescherming. Dat blijkt uit een onderzoek van het Franse dagblad Le Monde en de Duitse tv-zender ARD.

Volgens Le Monde en ARD hebben minstens zes Russische atleten in 2011 elk tussen 300.000 en 700.000 euro overgemaakt om een schorsing te ontlopen en toch te kunnen aantreden op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Het gaat om marathonloopster Liliya Shobukhova, snelwandelaars Vladimir Kanaykin, Valery Borchin (goud in Peking 2008), Olga Kaniskina (goud in Peking 2008, zilver in Londen 2012), Sergey Kirdyapkin (goud in Londen 2012), en steepleloopster Yuliya Zaripova (goud in Londen 2012). Shobukhova, die ondanks haar betalingen toch geschorst werd, bracht het schandaal aan het licht. Ze vroeg namelijk de terugbetaling van de door haar overgemaakte sommen, aangezien de beloofde bescherming niet het gewenste effect had. Ze meldde de praktijken eveneens aan het Wereldantidopingagentschap (WADA).



E-mails

De Russische atletiekfederatie dreigde er in 2014 mee om in de openbaarheid te treden met de overeenkomst met de IAAF, omdat de beloofde immuniteit uitbleef. Le Monde en ARD pakken uit met e-mails van Valentin Balakhnichev, indertijd voorzitter van de federatie, aan de IAAF. Daarin dreigt hij ermee alles aan het licht te brengen. "Sta ons toe jullie in herinnering te brengen dat de context van deze zes gevallen vanaf het begin ver verwijderd was van elk wettelijk en ethisch kader", aldus Balakhnichev. "Toen we in 2011 geconfronteerd werden met negentien gevallen van abnormale biologische paspoorten, van onder anderen olympische en wereldkampioenen, hebben jullie ons een overeenkomst voorgesteld. Deze benaming is echter te diplomatisch. Het ging om een cynische en wrede chantage."



1,5 miljoen

Voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack, sinds november 2015 vervolgd wegens corruptie en witwasprakrijken, wordt er in deze zaak van verdacht een bedrag van 1,5 miljoen euro ontvangen te hebben van Balakhnichev. In een reactie aan ARD weerlegt Diack dit. "Op geen enkel moment is er sprake geweest van betaling door Russische atleten", zo verklaart hij. "Ik zou nooit geld gevraagd hebben aan of geld aanvaard hebben van een atleet, en dat geldt ook voor Balakhnichev."

