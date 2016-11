Aantal dopingcontroles wereldwijd gestegen met 7,1 procent

Door: redactie

24/11/16 - 21u52

Uit het jaarverslag van het Wereldantidopingagentschap WADA blijkt dat er in 2015 wereldwijd 303.369 dopingcontroles hebben plaatsgevonden. Dat is 7,1 procent meer dan in 2014, toen er in totaal 283.304 keer op doping werd getest.