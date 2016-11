WADA schorst dopinglaboratorium Mexico City

Door: redactie

Het Wereldantidopingbureau WADA heeft het dopinglaboratorium in Mexico City op non-actief gezet. Het lab in de hoofdstad van Mexico mag de komende zes maanden geen dopingcontroles doen, omdat het niet voldoet aan de nieuwe en strengere eisen van het WADA. Het mondiale bureau schorste eerder deze maand ook al het laboratorium in Doha.