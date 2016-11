Positieve dopingtesten stegen in 2015

Door: redactie

In 2015 zijn er wereldwijd meer positieve dopingtesten genoteerd dan een jaar eerder. Dat kondigde het wereldantidopingagentschap (WADA) vandaag aan. Er werden vorig jaar 1,1 procent meer sporters positief zijn bevonden dan in 2014.

Het WADA registreerde in 2015 3.809 dopinggevallen op 303.369 controles. Het jaar daarvoor leverden 283.304 controles 3153 positieve gevallen op. De cijfers zijn afkomstig uit alle door WADA goedgekeurde dopinglaboratoria.



Er werden in 2015 ook meer bloedmonsters verzameld: ruim 21.000 op het totaal van 303.369, oftewel 7 procent. Het jaar daarvoor was het aantal bloedmonsters slechts 4,8 procent van het totaal.