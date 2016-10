Door: redactie

13/10/16

Het Internationaal Sporttribunaal heeft vijf Russische snelwandelaars een dopingschorsing van vier jaar opgelegd. Dat heeft het TAS bekendgemaakt.

De vijf snelwandelaars werden in juni 2015 betrapt op epo. Mikhail Ryzhov is het meest bekend. Op het WK atletiek van 2013 in Moskou behaalde hij zilver op de 50 km. De andere geschorsten zijn Vera Sokolova, Elmira Alembekova, Ivan Noskov en Denis Strelkov. Hun schorsing gaat in vanaf medio juli 2016.