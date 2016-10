Roemeense gewichtheffer, brons in Rio, test positief

Door: redactie

De Roemeense gewichtheffer Gabriel Sincraian is betrapt op het gebruik van testosteron. De winnaar van olympisch brons moet mogelijk zijn medaille van Rio inleveren. Daaromtrent is nog geen beslissing genomen, zo meldt de Internationale Gewichtheffersbond.

De 27-jarige Sincraian was in Brazilië goed voor de derde plaats in de klasse tot 85 kg. Als hij zijn eremetaal verliest, gaat dat naar de Kazach Denis Ulanov. Vorig jaar keerde de Roemeen terug in competitie nadat hij een dopingschorsing van twee jaar had uitgezeten voor een positieve test op stanozolol.