Noorse langlaufvedette Therese Johaug test positief

De Noorse Therese Johaug, een grote naam in het internationale langlaufen, is betrapt op het gebruik van doping. Dat maakte haar federatie bekend.

Bij een onaangekondigde controle op 16 september werden bij de Noorse sporen van clostebol aangetroffen. Dat is een anabole steroïde die op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap WADA staat.



Volgens Johaug, die onschuldig pleit, zat het product in een zonnecrème voor haar lippen (trofodermin) die ze van de teamarts kreeg.



De 28-jarige Johaug telt zeven wereldtitels op haar erelijst. Ze werd ook een keer olympisch kampioene, in 2010 in Vancouver met 4x5 km aflossingsploeg. Twee jaar geleden voegde ze er op de Winterspelen in Sotsji zilver (30 km vrij) en brons (10 km klassiek) aan toe.



De Noorse zegevierde al 42 keer in een wereldbekermanche. In 2014 en 2016 pakte ze ook de eindzege in het WB-klassement.