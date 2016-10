Dolle pret voor Sharapova bij terugkeer op tenniscourt

© getty.

Maria Sharapova heeft maandag deelgenomen aan een tennisevenement voor het goede doel in Las Vegas. Het was het eerste publieke optreden van de Russin sinds haar dopingschorsing vorige week door het Internationaal Sporttribunaal (TAS) werd ingekort van twee jaar tot vijftien maanden.

Sharapova stond op de affiche van de World Team Tennis Smash Hits, een evenement in open lucht dat plaatsvond voor één van de grootste casino's in Las Vegas. De opbrengst was bestemd voor de Elton John Foundation, die strijdt tegen aids.



Sharapova speelde aan de zijde van de jonge Amerikaanse Taylor Johnson een dubbelmatch tegen Martina Navratilova en Liezel Huber, en verloor met 5-2. "Het was een mooi moment voor Taylor, maar ook voor mij want het was lang geleden dat ik nog op een court stond", reageerde de voormalige nummer één van de wereld. "We hebben veel plezier gemaakt."



Aansluitend speelde Sharapova nog een gemengd dubbel met John McEnroe tegen Navratilova en Andy Roddick. Op een echte terugkeer in competitie van de vijfvoudige grandslamwinnares is het nog enkele maanden wachten. Haar schorsing eindigt op 26 april 2017. Sharapova testte positief op meldonium tijdens de Australian Open in januari.

Lees ook Schorsing Sharapova teruggeschroefd naar vijftien maanden