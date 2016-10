IOC: "Meer macht voor WADA in strijd tegen doping"

Door: redactie

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en verschillende sportbestuurders pleiten voor een meer centrale rol van het Wereldantidopingagentschap WADA in de strijd tegen doping. "WADA is het platform in onze gezamenlijke strijd", verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach na topoverleg in het Zwitserse Lausanne.