WADA en Interpol strijden samen tegen dopingnetwerken

Door: redactie

4/10/16 - 13u42 Bron: Belga

© afp.

Het wereldantidopingagentschap WADA en de internationale politieorganisatie Interpol slaan de handen in elkaar in de strijd tegen criminele dopingnetwerken.

In het Project Energia zullen beide organisaties intensief samenwerken en informatie uitwisselen. Zo hopen ze een beter zicht te krijgen op de banden tussen de netwerken die de verboden middelen produceren en verdelen en zij die de producten smokkelen.



De focus van het onderzoek ligt op verboden middelen die gebruikt worden om prestaties te verbeteren, zoals anabole steroïden, groeihormonen, peptiden en epo.



"Het Project Energia is een cruciale schakel in de wereldwijde strijd tegen doping", aldus Olivier Niggli, directeur-generaal van WADA. "Wij willen de verspreiding van de verboden producten stoppen bij de bron, voor de middelen in de handen van de sporters belanden."