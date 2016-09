Dopingzondaar Trell Kimmons twee jaar geschorst

Door: redactie

De Amerikaanse atleet Trell Kimmons heeft positief getest op doping en wordt twee jaar geschorst. Dat meldt het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. De 31-jarige sprinter was op de Olympische Spelen van 2012 in Londen lid van het Amerikaanse 4x100m-team, dat toen zilver veroverde maar het eremetaal nadien weer moest inleveren.

Kimmons testte op 12 maart tijdens de Amerikaanse indoorkampioenschappen in Portland (Oregon) positief op het stimulerend middel 1,3-Dimethylbutylamine. De atleet aanvaardde intussen de schorsing, die op 14 april 2016 inging.



De sprinter nam tijdens de Spelen van 2012 deel aan de reeksen en de finale van de 4x100m. De VS pakte het zilver achter het Jamaica van Usain Bolt. Die medaille moesten de Amerikanen in 2015 echter teruggeven omdat Tyson Gay in 2013 werd betrapt op het gebruik van anabole steroïden.