IOC maakt weer zes nieuwe dopinggevallen van Spelen in Peking bekend

Door: redactie

31/08/16 - 16u41 Bron: Belga

Onder andere Tatyana Firova (rechts) loopt tegen de dopinglamp. © afp.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft bekendgemaakt dat zes atleten, onder wie vier medaillewinnaars, van de Olympische Spelen in 2008 in Peking positief zijn bevonden op doping. De zes atleten werden betrapt bij nieuwe analyses van hun urinemonsters. Ze komen uit het gewichtheffen (5) en de atletiek (1).

De betrapte atlete is de 33-jarige Russische Tatyana Firova. Ze behaalde met de 4x400m-aflossingsploeg een zilveren medaille op de Spelen in Peking en werd zesde op de 400m individueel. Ze testte positief op verschillende verboden producten, waaronder testosteron.



In het gewichtheffen liepen de 30-jarige Russische Marina Shainova (zilveren medaille in -58 kg, betrapt op stanozolol), de 28-jarige Russische Nadzda Evstyukhina (bronzen medaille in -75 kg, betrapt op EPO), de 28-jarige Armeniër Tigran Martirosyan (bronzen medaille in -69 kg, betrapt op stanozolol), de 27-jarige Moldaviër Alexandru Dudoglo (negende in -69 kg, betrapt op stanozolol) en de 31-jarige Azerbeidzjaan Intigam Zairov (negende in -85 kg, betrapt op turinabol) tegen de lamp.



Alle betrapte atleten die ook medailles hadden gewonnen, moeten die weer inleveren. Het hertesten van urinemonsters van de Spelen in Peking in 2008 en Londen in 2012 leverde al 45 nieuwe positieve gevallen op in juli. In mei maakte het IOC al bekend dat 53 atleten (30 in Peking en 21 in Londen) positief waren bevonden.