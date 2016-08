Russen ook niet welkom op paralympische Winterspelen

Door: redactie

De Russische paralympiërs mogen over over twee jaar ook niet deelnemen aan de Winterspelen van 2018, die worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het paralympisch comité van het land heeft laten weten dat het wegens een omvangrijk dopingschandaal voor het evenement is geschorst door de overkoepelende paralympische organisatie IPC. Eerder al werd bekend dat de Russen ook niet mogen verschijnen op de paralympische Zomerspelen, die komende maand in Rio de Janeiro worden gehouden. Het beroep dat Rusland daarover indiende bij het internationale sporttribunaal CAS werd afgewezen.



Het paralympisch team van Rusland geldt als een van de sterkste ter wereld. Bij de Winterspelen van Sotsji in eigen land (2014) eindigde het als nummer een in het landenklassement. Bij de zomerse editie in Londen twee jaar eerder werden de Russen tweede achter China.



President Vladimir Poetin van Rusland noemde de beslissing de paralympische sporters van Rio te weren eerder immoreel en onmenselijk. "Het is cynisch dat mensen worden aangepakt voor wie sport op dit moment het belangrijkste is wat ze hebben in hun leven.''