Nafi Thiam wordt vierde in hoogspringen, broers Borlée niet op podium op 400 meter

Bewerkt door: PL

1/09/17 - 22u03 Bron: Belga

© belga.

Memorial Van Damme Nafi Thiam is op de Memorial Van Damme op de vierde plaats geëindigd in het hoogspringen. De zege ging naar de Russische wereldkampioene Mariya Lasitskene. Zij ging over 2m02 en won daarmee de Diamond League-finale en bijhorende cheque van 50.000 dollar.

De Dominikaan Luguelin Santos schreef de 400 meter op zijn naam. De 23-jarige Santos won het slotnummer van de Memorial in 45.67. Hij haalde het voor de Britten Rabah Yousif (46.10) en Martyn Rooney (46.29). Dylan Borlée eindigde als vierde in 46.42, voor zijn broers Jonathan (46.44) en Kevin (46.96). Vorige week vond in Zürich de Diamond League-finale van de 400 meter plaats. Isaac Makwala uit Botswana zegevierde er in 43.95. Kevin Borlée werd toen vijfde in 45.77.



De Litouwer Andrius Gudzius was de beste in het discuswerpen. De 26-jarige Gudzius stak de zege in de Diamond League-finale (en de cheque van 50.000 dollar) op zak met een worp van 68m16. Hij haalde het voor de Jamaicaan Fedrick Dacres (66m31) en de Pool Piotr Malachowski (65m73). Philip Milanov eindigde voor eigen volk als vierde. Hij wierp de discus 64m76 ver. Zijn persoonlijk (en Belgisch) record uit 2016 bedraagt 67m26. Zijn seizoensbeste wierp hij in juni op de Diamond League in Stockholm en staat op 67m05.