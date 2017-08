Wereld- en olympisch kampioen 3.000 m steeple: "Wil wereldrecord op Memorial, maar kan niets beloven"

Bewerkt door: XC

31/08/17 - 15u44 Bron: Belga

© epa.

Conseslus Kipruto, de Keniaanse regerende wereld- en olympisch kampioen op de 3.000 meter steeple bij de mannen, wil vrijdag op de Memorial Van Damme voor de derde keer de Diamond League winnen in zijn discipline. Hij wil zijn land ook een wereldrecord bezorgen, maar dat kan hij "niet beloven".

Na twee zilveren medailles, in 2013 in Moskou en in 2015 in Peking, slaagde Kipruto er op het voorbije WK atletiek in Londen wel in de gouden medaille in de 3.000 meter steeple in de wacht te slepen. Met een tijd van 8:14.12 deed hij het weliswaar in een tijd die bijna 11 seconden trager was dan zijn 8:03.28 van vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio.



"In Kenia hebben we een sterke traditie op de 3.000 meter steeple. Ik wil die in stand houden, maar wat ons nog ontbreekt, is het wereldrecord. Ik had mij daarop en op het WK voorbereid, maar een enkelblessure in juni bezorgde me veel problemen. Vandaag gaat het wel, maar ik kan niets beloven voor morgen", vertelt Kipruto aan de vooravond van de Memorial. "Met acht lopers die al onder de 8 minuten gedoken zijn, belooft het een snelle race te worden, maar een wereldrecord kan ik niet beloven." Dat record bedraagt momenteel 7:53.63 en werd in 2004 - op de Memorial - gevestigd door de tot Qatarees genaturaliseerde Keniaan Saif Saaeed Shaheen.