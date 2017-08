Amerikaan Darrell Hill verbetert op Muntplein meetingrecord kogelstoten, Taylor en Kipruto morgen op zoek naar wereldrecords

Bewerkt door: XC

Het kogelstoten van de Memorial Van Damme, dat deze avond al doorging op het Brusselse Muntplein, is gewonnen door de Amerikaan Darrell Hill. Hij stelde het meetingrecord van zijn landgenoot Reese Hoffa uit 2010 bij naar 22m44. Het podium kleurde volledig Amerikaans.

Onder de belangstelling van heel wat publiek dat gratis topatletiek kreeg voorgeschoteld, kroonde Hill zich tot de verrassende winnaar. Op het WK in Londen was hij pas elfde. In het nieuwe format van de Diamond League is de winnaar van de finale ook de eindwinnaar, dus Hill gaat met de hoofdprijs van 50.000 dollar aan de haal.



Ryan Crouser, die in 2017 op het WK na bijna elke wedstrijd won, stootte 22m37 en was tweede. Joe Kovacs kwam tot 21m62 en pakte de derde plaats. Wereldkampioen Tomas Walsh uit Nieuw-Zeeland werd pas zesde. Lees ook Het harde leven van deze 'kolos van de atletiek', die zes keer per dag eet: "Ik moet opletten dat ik niet afval"

Dafne Schippers past voor Memorial - Nog slechts 3.500 tickets beschikbaar

Kipruto voor wereldrecord, maar "kan niets beloven" © epa. Conseslus Kipruto, de Keniaanse regerende wereld- en olympisch kampioen op de 3.000 meter steeple bij de mannen, wil morgen op de Memorial Van Damme voor de derde keer de Diamond League winnen in zijn discipline. Hij wil zijn land ook een wereldrecord bezorgen, maar dat kan hij "niet beloven".



Na twee zilveren medailles, in 2013 in Moskou en in 2015 in Peking, slaagde Kipruto er op het voorbije WK atletiek in Londen wel in de gouden medaille in de 3.000 meter steeple in de wacht te slepen. Met een tijd van 8:14.12 deed hij het weliswaar in een tijd die bijna 11 seconden trager was dan zijn 8:03.28 van vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio.



"In Kenia hebben we een sterke traditie op de 3.000 meter steeple. Ik wil die in stand houden, maar wat ons nog ontbreekt, is het wereldrecord. Ik had mij daarop en op het WK voorbereid, maar een enkelblessure in juni bezorgde me veel problemen. Vandaag gaat het wel, maar ik kan niets beloven voor morgen", vertelt Kipruto aan de vooravond van de Memorial. "Met acht lopers die al onder de 8 minuten gedoken zijn, belooft het een snelle race te worden, maar een wereldrecord kan ik niet beloven." Dat record bedraagt momenteel 7:53.63 en werd in 2004 - op de Memorial - gevestigd door de tot Qatarees genaturaliseerde Keniaan Saif Saaeed Shaheen. © reuters.

Ook Christian Taylor wil wereldrecord De Amerikaan Christian Taylor (27) wil morgen op de Memorial Van Damme voor de zesde opeenvolgende keer de Diamond League in het hink-stap-springen winnen. Hij zou het ook "bijzonder" vinden om het Memorial-record van 17m60, gevestigd door Jonathan Edwards in 1995, te breken, maar droomt hardop van een wereldrecord."Het is een obsessie geworden, iedereen spreekt me erover aan", zei Taylor vandaag in Brussel. Net als het Memorialrecord staat ook het wereldrecord in het hink-stap-springen op naam van Edwards. In 1995 geraakte hij in het Zweedse Göteborg maar liefst 18m29 ver. "Ik heb de afstand gegraveerd in mijn armband en de sponsors vuren mij aan, maar ik probeer er kalm onder te blijven, zodat ik mezelf kan verrassen", zegt Taylor.



De Amerikaan is de regerende en tweevoudige olympisch kampioen in het hink-stap-springen, is ook drievoudig wereldkampioen en liet in 2015 met 18m21 de op een na beste hink-stap-sprong aller tijden optekenen. "Titels winnen, dat is heel leuk, maar het record vestigen, is een droom", aldus Taylor. "Maar ik mag niet denken dat dat record zaligmakend is. (...) Zoals mijn coach zegt, mag ik niet ontgoocheld zijn dat ik wereldkampioen ben. Morgen wil ik met mijn goede conditie goed presteren, ik ben enthousiast en ik wil winnen, ook al is het met de nieuwe formule moeilijker geworden." © photo news.

Elaine Thompson heeft wat recht te zetten De Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson (25) wil morgen op de Memorial Van Damme tonen dat ze er weer staat, na haar ontgoochelende 5de plaats op het WK in Londen eerder deze maand. Ze begrijpt nog steeds niet hoe het komt dat ze in de finale na 50 meter helemaal stilviel. Thompson won in Rio olympisch goud op de 100 en de 200 meter, en verloor in iets meer dan twee jaar slechts drie van haar 34 races. Maar haar vijfde plek in Londen kostte haar wel de wereldtitel.



"Natuurlijk was ik na Londen ontgoocheld", vertelt ze vandaag, aan de vooravond van de Memorial. "Maar ik ben nog jong en ik wil nog veel realiseren. Dit motiveert me om nog harder te werken."



Thompson heeft de WK-finale naar eigen zeggen honderden keren bekeken, maar ze begrijpt nog steeds niet hoe ze slechts vijfde kon worden. "Het is wat het is. De Memorial is de laatste race van het seizoen en ik wil het in schoonheid beëindigen." © photo news.